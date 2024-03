Landeswasserschutzpolizeiamt Mecklenburg-Vorpommern

LWSPA M-V: Gewässerverunreinigung auf dem Greifswalder Ryck festgestellt - Wasserschutzpolizei ermittelt

Waldeck/Greifswald (ots)

Am Morgen des 06.03.2024 erhielt die Wasserschutzpolizeiinspektion (WSPI) Wolgast durch die Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Neubrandenburg die Information, dass es auf dem Greifswalder Ryck im Bereich des Museumshafens zu einer Gewässerverunreinigung gekommen sein soll. Ein Zeuge hatte mitgeteilt, dass sich dort eine bunt-schillernde Flüssigkeit ausbreitete. Eingesetzte Polizeibeamte der WSPI Wolgast sowie des Polizeihauptreviers Greifswald stellten im Bereich des Museumshafens Greifswald fest, dass sich auf der Wasseroberfläche eine unbekannte Substanz in der Ausdehnung von ca. 500 qm erstreckte, die sich schon in Auflösung befand. Die zuständigen Kräfte der Berufsfeuerwehr Greifswald und des Staatlichen Amtes für Landwirtschaft und Umwelt MV (StaLU MV) schätzten die Substanz als nicht bekämpfungswürdig ein. Ein Verursacher wurde noch nicht festgestellt. Die ermittelnden Beamten der WSPI Wolgast entnahmen Gewässerproben und fertigten eine Strafanzeige.

Original-Content von: Landeswasserschutzpolizeiamt Mecklenburg-Vorpommern, übermittelt durch news aktuell