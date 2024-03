Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Auseinandersetzung bei Party an Albert-Einstein-Gesamtschule

Werdohl (ots)

Im Zuge einer Party an der Albert-Einstein-Gesamtschule ist es am frühen Sonntagmorgen, gegen 01:50 Uhr, zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen gekommen. Die alarmierten Polizisten trafen mehrere erheblich alkoholisierte Personen im Alter von 33 bis 48 Jahren an. Gegenüber den Einsatzkräften verhielten sich die Beteiligten aggressiv und distanzlos und verweigerten zudem zum Teil die Angabe der Personalien. Erst als mehrere Streifenwagen vor Ort eintrafen, beruhigte sich die Situation. Für zwei an der Auseinandersetzung beteiligte Personen, einen 48-jährigen aus Werdohl und einen 45-jährigen aus Plettenberg, endete die Nacht im Polizeigewahrsam. Eine 33-jährige Werdohlerin wurde zuvor beim Versuch das Gerangel zu schlichten am Arm verletzt. Sie kam in ein Krankenhaus. Die Polizei ermittelt wegen Körperverletzung. (schl)

