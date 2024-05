Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Exhibitionistische Handlungen in der S-Bahn - Zeugen gesucht

Sindelfingen/Renningen/Ludwigsburg/Kornwestheim (ots)

Zu zwei exhibitionistischen Handlungen durch bislang unbekannte Täter ist es am gestrigen Montagabend (13.05.2024) in den S-Bahnen S60 und S4 gekommen. Gegen 19:00 fuhr eine 16-jährige Reisende zunächst mit einer S-Bahn der Linie S60 von Sindelfingen aus in Richtung Renningen. Während der Fahrt soll sich dann ein bislang unbekannter Mann in die Nähe der Jugendlichen gestellt, diese durchgehend angeschaut und dabei an seinem Glied manipuliert haben. Der Mann, welcher laut Zeugenaussagen circa 140-160 cm groß und 40-50 Jahre alt war, verließ den Zug an der Haltestelle Renningen-Süd und entfernte sich in unbekannte Richtung. Zur Tatzeit soll der Mann, welcher offenbar eine große Nase und ein osteuropäisches Erscheinungsbild hatte, ein dunkles Basketballtrikot, eine dunkle kurze Hose und eine schwarze Bauchtasche, sowie eine Plastikeinkaufstasche getragen haben. Laut den bisherigen Ermittlungen hatte er des Weiteren einen Oberlippenbart und ein Tattoo in Form von Engelsflügeln im Nacken. Zu einer weiteren exhibitionistischen Handlung kam es am gleichen Abend gegen 20:40 Uhr in einer S-Bahn der Linie S4 von Ludwigsburg in Richtung Stuttgart. Hier soll sich der bislang unbekannte Täter zunächst in die Nähe einer 37 Jahre alten Reisenden gesetzt und wenig später an seinem entblößten Glied manipuliert haben. Nachdem die Geschädigten den Täter bisherigen Informationen zufolge auf sein Verhalten angesprochen hatte, soll dieser den Zug beim Halt am Bahnhof Kornwestheim verlassen und dabei die 37-Jährige non-verbal beleidigt haben. Der Täter wird als circa 35-40 Jahre alter und 160 cm großer Mann mit südosteuropäischem Erscheinungsbild, braunen kurzen Haaren und einer dünnen Statur beschrieben. Zur Tatzeit trug der Täter bisherigen Erkenntnissen zufolge eine lange blaue Jeans und ein ausgewaschenes buntes Hemd. Mögliche weitere Geschädigte und Zeugen, welche Hinweise zu den Taten geben können, werden gebeten, sich bei der wegen des Verdachts der exhibitionistischen Handlung ermittelnden Bundespolizei unter der Rufnummer +49 711 87035 0 zu melden.

