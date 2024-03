Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Pressemeldung der PI Altenkirchen - Gefährliche Körperverletzung in Gieleroth

Gieleroth (ots)

Am Abend des 06.03.2024 kam es in der Kreisstraße in Gieleroth zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Beteiligten. Die Polizeiinspektion Altenkirchen fuhr das Objekt mit mehreren Streifenwagen an, ein Beschuldigter konnte an der Tatörtlichkeit fixiert werden. Ursprung des Streits waren Unstimmigkeiten, welche vermutlich auf die hohe Alkoholisierung der Beteiligten zurückzuführen waren. Die Geschädigte wurde aufgrund einer Kopfverletzung mit dem Rettungswagen in das Krankenhaus Altenkirchen verbracht, entsprechende Anzeigen wurden gefertigt.

