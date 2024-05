Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: 22-Jähriger wird von Zug erfasst

Stuttgart (ots)

Nach einer vorangegangen sexuellen Belästigung und einer körperlichen Auseinandersetzung wurde ein 22 Jahre alter Mann am gestrigen Sonntag (12.05.2024) am Haltepunkt Österfeld von einer S-Bahn erfasst und schwer verletzt. Bisherigen Informationen zufolge soll der 22 Jahre alte tunesische Staatsangehörige am gestrigen Sonntag gegen 02:15 Uhr zunächst eine 25-jährige Reisende in einer S-Bahn der Linie S1 zwischen den Haltepunkten Schwabstraße und Österfeld sexuell belästigt haben, indem er sie mehrfach gegen ihren Willen berührte und Küsste. Hierauf kam es bisherigen Ermittlungen zufolge zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen dem 22-Jährigen und einem bislang unbekannten Mann, sowie weiteren Reisenden. Diese soll sich dann schließlich beim Halt der S-Bahn am Haltepunkt Österfeld auf den Bahnsteig verlagert haben. Nach kurzer Zeit fiel der 22-Jähgrige aus bislang noch unbekannten Gründen in den Gleisbereich und wurde von einer einfahrenden S-Bahn der Linie S2 in Richtung Schorndorf erfasst. Der junge Mann wurde hierbei schwer verletzt und musste von alarmierten Einsatzkräften noch vor Ort medizinisch versorgt werden. Durch den Vorfall musste der Bahnverkehr am Haltepunkt Österfeld für mehr als eine Stunde unterbrochen werden. Die Bundespolizeiinspektion Stuttgart ermittelt nun in dem vorliegenden Fall unter anderem wegen des Verdachts der schweren Körperverletzung und der sexuellen Belästigung.

