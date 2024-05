Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Unbekannte sprühen Reizgas in S-Bahn

Echterdingen (ots)

Zu einer gefährlichen Körperverletzung mittels Reizgas ist es am Sonntag (12.05.2024) gegen 01:20 Uhr in einer S-Bahn der Linie S2 gekommen. Ersten Erkenntnissen zufolge sollen zwei bislang unbekannte Täter zunächst mehrere Reisende in der S-Bahn in Richtung Filderstadt beleidigt und angepöbelt haben. Nachdem eine Gruppe Reisender die beiden ca. 15 Jahre alten Jugendlichen daraufhin ansprachen, sollen diese beim Ausstieg in Echterdingen Reizgas in die Bahn gesprüht haben und anschließend geflüchtet sein. Beim Halt in Filderstadt wurde eine Streife der Bundespolizei auf den Vorfall aufmerksam gemacht. Eine umgehend eingeleitete Fahndung nach den beiden mutmaßlichen Tätern verlief ohne Ergebnis. Bei ihnen soll es sich Zeugenangaben zufolge um 165cm bis 170cm große, schlanke Jugendliche mit arabischem Erscheinungsbild gehandelt haben. Einer der Tatverdächtigen hatte offenbar ein Feilchen unter dem linken Auge, trug eine dunkle Hose, ein dunkles Oberteil sowie eine schwarze Bauchtasche und soll das Reizgas gesprüht haben. Sein Begleiter war laut Zeugen mit einer weißen Jacke der Marke "Tommy Hilfiger" sowie einer dunklen Jogginghose und vermutlich weißen Schuhe der Marke "Nike" bekleidet. Nach bisherigen Informationen wurden durch das Reizgas neun Personen leicht verletzt. Sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall nimmt die Bundespolizei Stuttgart unter der Rufnummer +49711870350 entgegen.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Stuttgart, übermittelt durch news aktuell