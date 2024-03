Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Sachbeschädigung an einem PKW

Meiningen (ots)

Durch unbekannte wurde am Samstag in der Zeit zwischen 14:30-15:00 Uhr auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Wasunger Riethstraße, ein PKW beschädigt. Der oder die unbekannten Täter haben mit einem spitzen Gegenstand den Lack des Fahrzeuges zerkratzt. Dabei entstand Sachschaden in Höhe von etwa 1000 Euro. Wer Hinweise zum Tatgeschen geben kann wird gebeten sich bei der Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen unter Angabe des Aktenzeichens ST/0063558/2024 zu melden. Tel. 03693-5910

