Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Auf Pannenfahrzeug aufgefahren

Vacha (ots)

Ein Kleintransporter eines Lieferdienstes hatte am 08.03.2024 um 06:55 Uhr eine Fahrzeugpanne auf der B 62 zwischen Vacha nach Philippsthal und hielt deshalb auf der Fahrbahn an. Ein dahinter fahrender 58-Jähriger mit einem VW Caddy bemerkte dies zu spät und fuhr auf den Kleintransporter auf. Weiterhin kollidierte der VW Caddy in der Folge mit der am rechten Fahrbahnrand befindlichen Leitplanke. Die Bundesstraße war aufgrund es Unfalls etwa 90 Minuten voll gesperrt. Der Fahrer des Kleintransportes wurde durch den Aufprall leicht verletzt und beide Fahrzeuge mussten mit einem Gesamtschaden von ca. 15000 Euro abgeschleppt werden.

