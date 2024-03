Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Betrunkener Radfahrer

Bad Salzungen (ots)

Am Sonntagmorgen um 04:30 Uhr wird in Bad Salzungen in der Straße "Am Stadion" ein Radfahrer mit auffälliger Fahrweise durch die Polizei festgestellt. Der 42-jährige Radfahrer wird daraufhin einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei wird mit ihm ein Atemalkoholtest durchgeführt. Dieser Test ergibt einen Wert von 2,69 Promille. Daraufhin ist die Weiterfahrt beendet, es folgt eine Blutentnahme im Klinikum und es wird ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr eingeleitet.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell