Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: 25-Jährige leistet Widerstand und greift Polizistin an

Stuttgart (ots)

Zu einem Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte sowie zu einem Angriff auf diese ist es am Freitagabend (10.05.2024) im Bundespolizeirevier Stuttgart gekommen. Ersten Erkenntnissen zufolge fuhr eine 25-jährige Frau gegen 22:15 Uhr zunächst ohne gültigen Fahrschein in einem Zug von Crailsheim nach Stuttgart. Hinzugerufene Beamte der Bundespolizei kontrollierten daraufhin die Personalien der jungen deutschen Staatsangehörigen, die sich augenscheinlich in einem psychischen Ausnahmezustand befand. Aufgrund dieses Zustandes sowie für eine medizinische Versorgung wurde die 25-Jährige in ein Krankenhaus gebracht. Hierbei leistete die Frau Widerstand gegen die polizeiliche Maßnahme und trat mehrmals gegen den Oberkörper einer eingesetzten Beamtin, welche die Tritte mit ihrem Unterarm abwehren konnte. Dabei wurde die Polizistin leicht verletzt. Die 25-Jährige muss nun mit einem Strafverfahren unter anderem wegen des Verdachts des tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte rechnen.

