POL-KI: 240605.3 Selent: Polizei nimmt mutmaßlichen Einbrecher fest

Selent (ots)

Am frühen Mittwochmorgen nahmen Lütjenburger Polizisten einen Tatverdächtigen fest, der zuvor mehrere Kelleraufbrüche in Selent begangen haben soll. Der Mann soll heute einem Haftrichter vorgeführt werden.

Ein Zeuge informierte kurz nach 04 Uhr die Polizei, als er auf eine auffällige Person im Rundweg traf. Er äußerte den Verdacht, dass der Mann Keller aufgebrochen haben dürfte. Vor Ort stellten die Lütjenburger Beamten mehrere aufgebrochene Kellerverschläge in einem Mehrfamilienhaus im Rundweg 26 fest. Im Rahmen der Fahndung trafen sie gegen 05:30 Uhr an der Bundesstraße 202 zwischen Selent und Bellin auf den 41 Jahre alten Tatverdächtigen und stellten mutmaßliches Diebesgut sowie Beweismaterial sicher.

Der Mann wurde festgenommen und kam ins Polizeigewahrsam. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Kiel soll er am heutigen Tag einem Haftrichter vorgeführt werden.

Inzwischen wurden der Polizei zwei weitere Kelleraufbrüche im Möhlenkamp sowie Rundweg bekannt. Es ist nicht auszuschließen, dass er auch diese Einbrüche und eventuell weitere Taten in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch in Selent begangen haben könnte. Weitere Geschädigte werden gebeten, sich unter 04381 / 906 331 mit der Polizeistation Lütjenburg in Verbindung zu setzen. Gleiches gilt für mögliche Zeuginnen und Zeugen, die auffällige Beobachtungen in der letzten Nacht gemacht haben.

