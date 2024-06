Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 240604.4 Schwentinental: Festnahme nach Diebstahl von Bargeld aus Wohnhaus

Schwentinental (ots)

Gestern Abend nahmen Kräfte der Polizeistation Schwentinental eine männliche Person fest, die zuvor im Haus eines älteren Mannes Bargeld entwendet hat. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Bereits am 30.05.24 habe der zunächst unbekannte Mann vor der Tür des 81-jährigen Hausbewohners gestanden und nach Gegenständen gefragt, die man auf dem Flohmarkt verkaufen könne. Der Rentner ließ den Mann zunächst nicht herein, der Mann merkte jedoch an wiederzukommen und erneut zu fragen. Am darauffolgenden Tag sei der Unbekannte erneut erschienen, diesmal in Begleitung einer Frau. Der Rentner habe das Paar hereingelassen und man habe gemeinsam zu Abend gegessen. Während die Frau den Rentner abgelenkt habe, sei der Mann durch das Haus gegangen und habe Schränke durchwühlt, dann habe sich das Pärchen wieder entfernt, aber noch angegeben, am Abend des 03.06. wiederkommen zu wollen, um nochmal nach Flohmarktartikeln zu fragen. Im Nachgang stellte der Rentner fest, dass sein Haus durchwühlt und ihm Bargeld fehlen würde. Er verständigte die Polizei.

Beamtinnen und Beamte der Station Schwentinental verweilten zum Zeitpunkt des angekündigten erneuten Erscheinens des unbekannten Mannes am Haus des Geschädigten. Gegen 19:14 Uhr klingelte dieser und erkundigte sich nach weiteren Flohmarktartikeln. Die Einsatzkräfte nahmen den Mann vor Ort fest. Der 53-Jährige teilte mit, dass er gemeinsam mit seiner Lebensgefährtin schon einmal im Haus des Geschädigten gewesen wäre, er stritt jedoch ab, das Haus durchwühlt oder Bargeld gestohlen zu haben. Er wurde im Anschluss entlassen. Ob er für den Diebstahl des Geldes in Frage kommt, müssen die Ermittlungen ergeben. Das Paar wird sich in einem Strafverfahren wegen Diebstahls verantworten müssen.

Stephanie Lage

Original-Content von: Polizeidirektion Kiel, übermittelt durch news aktuell