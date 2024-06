Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 240604.1 Kiel: Polizeikräfte zeigten tierisches Engagement - sieben Küken gerettet

Kiel (ots)

Eine herzergreifende Rettungsaktion ereignete sich gestern in der Kieler Innenstadt, als sieben Küken aus dem Holstenfleet gerettet wurden. Die Helfer: unsere Kolleginnen und Kollegen des 2. Polizeireviers Kiel und der Wasserschutzpolizei.

Gegen 14:45 Uhr alarmierte ein aufmerksamer Anrufer die Polizei und meldete sieben Küken, die in den Graben des Kleinen Kiel Kanals gefallen seien und nicht mehr herauskämen. Sofort machten Einsatzkräfte sich auf den Weg, ausgestattet mit einem Kescher und einer gehörigen Portion Engagement.

Am Einsatzort bot sich den Beamten folgendes Bild: Die kleinen Küken paddelten verzweifelt im Wasser, ohne Möglichkeit sich aus eigener Kraft zu befreien. Die Entenmutter stand an der Kante und schaute verängstigt zu ihren Küken herunter. Mit viel Fingerspitzengefühl und Geduld gelang es den Polizeikräften, die Küken einzeln mit dem Kescher aus dem Wasser zu heben. Die Entenmama nahm ihre erschöpften Sprösslinge in Empfang. Gemeinsam ging es dann zum Kleinen Kiel, wo jetzt alle nach Herzenslust planschen können.

