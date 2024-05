Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 240531.2 Kiel: Polizei schreitet nach vermeintlicher Bedrohung an Schule ein

Kiel (ots)

Heute Vormittag erfuhr die Polizei von einer angeblichen Bedrohung in einer Schule im Stadtteil Wik. Ein Schüler hatte in einem Chat Bedrohungen gegen einen Lehrer ausgesprochen, die zunächst ernst genommen wurden.

Diverse Einsatzkräfte des 1. Polizeireviers suchten daraufhin die Schule auf und trafen den besagten Schüler im Unterricht an. Der 15-Jährige gab glaubhaft an, dass die Bedrohungen nicht ernst gemeint waren. An den Aussagen bestehen zum jetzigen Zeitpunkt keine Zweifel. Im Anschluss wurden erzieherische Gesprächen mit allen Beteiligten geführt.

Zu keiner Zeit bestand eine Gefahr für anwesende Schülerinnen und Schüler oder Lehrerinnen und Lehrer. Das 1. Polizeirevier Kiel hat Ermittlungen eingeleitet. Ob der Jugendliche sich durch sein Handeln strafbar gemacht hat, ist Gegenstand der Ermittlungen.

Stephanie Lage

Original-Content von: Polizeidirektion Kiel, übermittelt durch news aktuell