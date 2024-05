POL-KI: 240530.1 Kiel: 2. Revier kontrollierte Radverkehr

Kiel (ots) - Bereits am 21. Mai 2024 kam es in der Gablenzstraße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Kind und einem Motorrad. Der Verkehrsunfalldienst sucht die Unfallbeteiligte und zudem Zeuginnen und Zeugen. An dem Dienstag gegen 14:00 Uhr überquerte nach jetzigem Ermittlungsstand ein 10-jähriges Kind die ...

mehr