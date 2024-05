Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 240528.3 Kiel: Zeugen und Unfallbeteiligte nach Verkehrsunfallflucht mit Kind gesucht

Kiel (ots)

Bereits am 21. Mai 2024 kam es in der Gablenzstraße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Kind und einem Motorrad. Der Verkehrsunfalldienst sucht die Unfallbeteiligte und zudem Zeuginnen und Zeugen.

An dem Dienstag gegen 14:00 Uhr überquerte nach jetzigem Ermittlungsstand ein 10-jähriges Kind die Fahrbahn der Gablenzstraße ohne auf den Fahrzeugverkehr zu achten. Er befand sich zu diesem Zeitpunkt in Begleitung von zwei Freunden. Ein aus Richtung Gaarden kommendes Motorrad erfasste hierbei den 10-jährigen Jungen. Die Gablenzbrücke verfügt an dieser Stelle über je zwei Fahrspuren in jede Fahrtrichtung, welche in der Mitte durch eine langgezogene Mittelinsel getrennt sind. Die Motorradfahrerin habe nach dem Zusammenstoß zunächst angehalten und sich nach dem Gesundheitszustand des Jungen erkundigt, dann habe sie sich in dem Glauben, dass es dem Kind gut geht, entfernt. Der Junge klagte im Anschluss über Schmerzen. Ein Rettungswagen verbrachte den 10-Jährigen in ein Kieler Krankenhaus.

Die Motorradfahrerin soll rote Haare gehabt haben. Sie war mit einem schwarzen Helm und einem schwarzen Motorrad unterwegs. Weitere Angaben konnte das Kind nicht machen.

Der Verkehrsermittlungsdienst des Polizeibezirksreviers hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeuginnen und Zeugen. Insbesondere wird die Motorradfahrerin gesucht. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0431 / 1601503 zu melden.

Stephanie Lage

