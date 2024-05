Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 240527.4 Kiel: alkoholisierter Radfahrer als Geisterfahrer auf BAB 215 gestoppt

Kiel (ots)

Samstagvormittag fuhr ein alkoholisierter Fahrradfahrer auf der BAB 215 in Richtung Bordesholm. Er stand unter dem Einfluss von Alkohol.

Gegen 09:30 Uhr meldeten mehrere Fahrzeugführer, die die BAB 215 in Richtung Kiel befuhren, einen Radfahrer, der ihnen auf der Fahrbahn als Geisterfahrer entgegenkam. Einsatzkräfte des 3. Polizeireviers Kiel suchten daraufhin die Autobahn auf und stoppten den Fahrzeugverkehr hinter sich auf, um eine weitere Gefährdung auszuschließen. In Höhe der Brücke Uhlenkrog trafen die Polizeibeamtinnen und Beamten einen 57-jährigen Mann an, der hinter der Leitplanke sein Fahrrad schob. Der Mann teilte mit, zuvor einkaufen gewesen zu sein und augenscheinlich die falsche Abfahrt genommen zu haben, plötzlich habe er sich auf der Autobahn wiedergefunden. Nach eigenen Angaben habe er zuvor Alkohol konsumiert. Der Mann leistete einen freiwilligen Atemalkoholtest mit einem Ergebnis von 1,13 Promille. Auf dem Revier entnahm eine Ärztin dem Mann eine Blutprobe. Durch das Befahren der BAB in entgegengesetzter Fahrtrichtung kam es zu keinem Unfall.

Ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr und Gefährdung des Straßenverkehrs wurde eingeleitet.

Stephanie Lage

