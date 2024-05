POL-MA: Schwetzingen: Besuchen Sie uns am Tag der Prävention! Vielfältige Informationsthemen, Vorträge und Mitmachprogramme für Kinder

Polizeipräsidium Mannheim

Schwetzingen: Besuchen Sie uns am Tag der Prävention! Vielfältige Informationsthemen, Vorträge und Mitmachprogramme für Kinder

Schwetzingen/Rhein-Neckar-Kreis

Am 7. Juni 2024 findet zwischen 9 und 16 Uhr der Tag der Prävention im Palais Hirsch in Schwetzingen statt!

Ganztägig erhalten Sie wertvolle Tipps des Referats Prävention des Polizeipräsidiums Mannheim im Umgang mit aktuellen Kriminalitätsphänomenen.

Auf dem Vorplatz des Palais Hirsch können sich Interessierte ganztägig am Informationsfahrzeug zum Thema Einbruchschutz informieren oder praktische Übungen an einem Parcours zur Sicherheit im Straßenverkehr durchführen. Darüber hinaus berät die Verkehrsprävention zu allen Fragen rund um Zweiräder, Pedelecs, E-Scooter und der Suche nach dem richtigen Fahrradhelm. Zudem wird das Programm durch Informationsstände der Feuerwehr zum Brandschutz sowie einem Loungebereich mit Popcornmaschine der Jugendarbeit Schwetzingen ergänzt.

Im Foyer gibt es diverse Informationsstände zu allen wichtigen Präventionsthemen und der Nachwuchsgewinnung der Polizei. Darüber hinaus ist das Kompetenzzentrum gegen Extremismus vertreten. Konex sensibilisiert durch Prävention zum Thema Extremismus und möchte Radikalisierung durch Beratung und Distanzierungsbegleitung von betroffenen Personen bzw. deren Angehörige frühzeitig verhindern. Auch für Kinder ist im Foyer etwas geboten: Gemeinsam mit der Kriminaltechnik dürfen dort Fingerabdrücke gesichert oder in einer Fotobox Uniformteile anprobiert werden. Weiterhin gibt es hier für alle polizeibegeisterten Kinder ein tolles Kinderschminken.

Neben anmeldepflichtigen Vorträge für Schulen am Vormittag zu Drogen- und Extremismusprävention sowie Mediengefahren, darf jede/jeder Interessierte am Nachmittag verschiedene offene Vorträge in den Räumlichkeiten des Palais besuchen.

- Für Eltern und Angehörige von Kindern und Jugendlichen gibt es um 13:30 Uhr einen Vortrag zum verdächtigen Ansprechen von Kindern und Jugendlichen. - Ebenfalls um 13:30 Uhr klärt ein IT-Experte über Gefahren in der digitalen Welt auf. - Ab 14:30 Uhr dürfen Seniorinnen und Senioren sowie deren Angehörige an dem Vortrag "sicher.fit.unterwegs" teilnehmen, welcher u.a. über Betrugsdelikte und die Sicherheit im Straßenverkehr im fortgeschrittenen Alter aufklärt.

Das Polizeipräsidium Mannheim und die Stadt Schwetzingen, welche den Tag in gemeinsamer Kooperation ausrichten, freuen sich auf Ihren Besuch!

