Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Odenbach - Am Steuer eingeschlafen

Bild-Infos

Download

Odenbach (ots)

Am 06.05.2024, im Verlauf des Nachmittags, befuhr ein 60-jähriger PKW-Fahrer die B420 aus Odenbach kommend in Fahrtrichtung Medard. Auf gerader Strecke verlor der PKW-Fahrer aufgrund von Müdigkeit die Kontrolle über seinen PKW und kam nach rechts von der Fahrbahn ab, wobei er einen Leitpfosten und ein Betonrohr beschädigte. Durch den Aufprall entstand am PKW Totalschaden, sodass dieser durch ein hinzugerufenes Abschleppunternehmen geborgen werden musste. Glücklicherweise verletzte sich der PKW-Fahrer durch den Aufprall nicht. Nun muss der PKW-Fahrer mit strafrechtlichen Konsequenzen rechnen. |pilek

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell