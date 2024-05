POL-PDKL: Zweimal Drogen am Steuer am Sonntag

Niedermoschel (ots) - Am 03.05.2024 gegen 20.00 Uhr kam ein 80-jähriger Mann mit seinem PKW in der Hauptstraße in Niedermoschel nach links von der Fahrbahn ab und stieß gegen zwei Gebäude und einen PKW. Laut seinen Angaben wurde ihm kurz zuvor "schwarz vor Augen." Sein PKW war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Fahrer selbst wurde vorsorglich ins Krankenhaus gebracht. An den Häuser und am geparkten PKW entstand Sachschaden in unbekannter ...

