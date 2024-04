Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mainz - Mombach Trickdiebstahl bei vermeintlichem Goldankauf

Mainz - Mombach (ots)

Eine 64-jährige Mainzerin erlebte am gestrigen Abend eine böse Überraschung. Sie hatte gegen 19:30 Uhr eine Firma für Geldankauf telefonisch kontaktiert, da sie Schmuck verkaufen wollte. Als gegen 20:00 Uhr ein Mann und eine Frau bei ihr klingelten, öffnete sie bereitwillig die Tür. Von der Frau in ein Verkaufsgespräch verwickelt, bemerkte die Mainzerin nicht, dass der Mann ihre Wohnräume durchsuchte. Erst nachdem beide sich verabschiedet hatten, fiel ihr das Fehlen einer Schatulle mit wertvollem Inhalt auf. Der Mainzerin entstand ein Schaden im unteren 4-stelligen Bereich. Sie konnte die Personen wie folgt beschreiben: 1.Person - männlich, ca 182 cm groß, grau-blonde Haare, graue Augen, auffällig breites Gesicht 2.Person - weiblich, ca 160 cm groß, kräftig, dunkle Haare - schulterlang. Laut Angaben der Zeugin unterhielten sich die beiden Personen in einer ihr unbekannten Sprache untereinander.

Wer Hinweise zu den beiden beschriebenen Personen geben kann, wird gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Mainz unter der Rufnummer 06131/ 65-3633 in Verbindung zu setzen.

