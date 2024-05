Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 240527.2 Mönkeberg: Unbekannte stehlen Flohmarkt-Einnahmen von Kindern

Mönkeberg (ots)

Unbekannte stahlen Samstag die Einnahmen von zwei Kindern, die diese bei einem Flohmarkt erwirtschaftet hatten. Die Polizei sucht Zeuginnen und Zeugen.

Die beiden 10 und 11 Jahre alten Mädchen richteten ihren Straßenflohmarkt in der Stubenrauchstraße aus. Kurz vor 14 Uhr sei ein Paar an den Stand getreten und habe zwei Armbänder gekauft. Beim Bezahlen habe die Frau in die Kasse gegriffen und Bargeld entwendet. Darauf angesprochen habe sie das Geld wieder zurückgegeben und sich in Richtung Strandweg entfernt.

Im Anschluss hätten die beiden Schülerinnen jedoch bemerkt, dass insgesamt rund 40 Euro fehlten. Aufgrund des gezeigten Verhaltens dürfte das Paar nach jetzigem Ermittlungsstand für den Diebstahl verantwortlich sein.

Sie beschrieben die Frau als etwa 175 cm groß. Sie soll unreine, vernarbte Gesichtshaut haben. Ihnen sei zudem die rosafarbene E-Zigarette der Frau aufgefallen. Der Mann soll einen Bart haben, etwa 190 cm groß und von schlanker Statur sein und ein schwarzes T-Shirt getragen haben. Beide sollen sich in einer ausländischen Sprache unterhalten haben.

Die Polizeistation Heikendorf führt die Ermittlungen wegen Diebstahls und sucht Personen, denen das Paar Samstag aufgefallen ist beziehungsweise die Angaben zu ihm machen kann. Hinweise nimmt die Polizei unter 0431 / 160 1710 entgegen.

Matthias Arends

Original-Content von: Polizeidirektion Kiel, übermittelt durch news aktuell