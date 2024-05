Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 240524.1 Kiel: Bezirksrevier führte Verkehrskontrolle durch

Kiel (ots)

Donnerstagabend führte das Kieler Bezirksrevier zwei Kontrollen im Stadtgebiet durch und stellte zahlreiche Gurt- und Handyverstöße fest. Zwei Fahrer saßen ohne die erforderliche Fahrerlaubnis am Steuer.

Die Beamtinnen und Beamten postierten sich zunächst ab 19 Uhr in Höhe des Parkplatzes vor den Holtenauer Hochbrücken in der Prinz-Heinrich-Straße und hielten rund fünfzig Fahrzeuge an. In acht Fällen waren die Insassen nicht angeschnallt, neun Fahrer beziehungsweise Fahrerinnen nutzten das Handy während der Fahrt. Eine Person fuhr zudem ohne Führerschein. Auch zwei Radfahrer fielen auf, da sie telefonierend die Kontrollstelle passierten.

An der zweiten Kontrollstelle auf der Kaistraße in Höhe Gablenzbrücke kontrollierten sie im Anschluss rund 20 Fahrzeuge. Sie stellten vier Gurtverstöße fest und stoppten einen Fahrer, der ohne Fahrerlaubnis am Steuer saß.

Auf alle kommen Ordnungswidrigkeiten- beziehungsweise Strafverfahren zu. Die Dienststellen der Polizeidirektion Kiel werden auch in Zukunft gleichartige Kontrollen durchführen.

Matthias Arends

