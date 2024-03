Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Appenweier, Urloffen - Versuchter Einbruch

Appenweier, Urloffen (ots)

Zu einem Einbruchsversuch kam es in der Nacht zum Montag in der Winkelstraße. Gegen 3 Uhr versuchte ein bislang unbekannter Täter die Haustüre aufzubrechen, was ihm allerdings misslang. Offenbar durch das Licht eines Bewegungsmelders gestört, suchte der Unbekannte das Weite. Die Polizei bittet nun um die Mithilfe von Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07805 9157-0 bei den zuständigen Beamten des Polizeipostens Appenweier zu melden.

/ha

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell