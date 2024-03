Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Sasbach - Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte

Sasbach (ots)

Am Freitagnachtmittag, gegen 16 Uhr, meldeten mehrere Passanten dem Polizeirevier Achern/Oberkirch eine männliche Person, die im Bereich des ehemaligen Gasthauses Bergblick, oberkörperfrei vorbeigehende Personen anpöbeln würde. Als die erste Streifenwagenbesatzung von dem polizeibekannten 32-Jährigen erblickt wurde, ging dieser sofort aggressiv auf die Beamten zu und schlug mehrfach mit der Faust auf das Polizeifahrzeug ein. Nach Eintreffen weiterer Streifenwagenbesatzungen bewaffnete sich der Mann mit einer Eisenstange und nahm eine "Kampfhaltung" ein. Da der Tatverdächtige auf mehrfache Ansprache der Polizeibeamten keinerlei Reaktionen zeigte, wurde er unter Einsatz eines Polizeihundes zu Boden gebracht und an Armen und Beinen fixiert. Dabei wurde er leicht verletzt. Eine ärztliche Versorgung war nicht notwendig. Im Anschluss wurde der Randalierer in eine psychiatrische Einrichtung verbracht. Ihn erwartet nun unter anderem eine Anzeige wegen Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte. /vo

