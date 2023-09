Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Pkw kollidieren im Kreuzungsbereich - Polizei sucht Zeugen

Karlsruhe (ots)

Nach einem Zusammenstoß zweier Pkw in der Karlsruher Innenstadt am Donnerstagnachmittag ist der genaue Unfallhergang bislang unklar, weshalb die Polizei nach möglichen Zeugen sucht.

Der Verkehrsunfall ereignete sich gegen 13:25 Uhr an der Kreuzung Reinhold-Frank-Straße und Kaiserallee. Nach vorläufigen Erkenntnissen fuhr ein schwarzer Jeep auf der Reinhold-Frank-Straße in Richtung Süden, während ein grauer Nissan auf der Kaiserallee in Richtung Innenstadt fuhr. Als der Nissan-Fahrer offenbar nach rechts in die Reinhold-Frank-Straße abbog, kam es zur Kollision mit dem die Kaiserallee querenden Jeep. Dabei entstand ein Sachschaden von ungefähr 5.000 Euro. Die Vorfahrt an der Kreuzung war zum Unfallzeitpunkt per Ampelschaltung geregelt, weshalb einer der beteiligten Pkw mutmaßlich bei Rotlicht in den Kreuzungsbereich einfuhr.

Zeugen werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Karlsruhe-Marktplatz unter 0721 666-3311 in Verbindung zu setzen.

Julian Scharer, Pressestelle

