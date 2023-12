Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Landesstraße 490/Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss, drei Personen verletzt

Darstein (ots)

Am Sonntag, 17.12.2023, kurz nach 05.30 Uhr befuhr eine 23-jährige Autofahrerin mit ihrem weißen PKW Seat Ibiza die Landesstraße 490 von Dar-stein kommend in Richtung Vorderweidenthal. Im Fahrzeug, auf dem Beifahrersitz und auf der Rückbank befanden sich zwei weitere Insassen, 21 und 23 Jahre alt. In einer Rechtskurve kam die Seat-Fahrerin aus bislang nicht bekannter Ursache nach links von der Fahrbahn ab und fuhr in die angrenzende Böschung, wo sich der PKW überschlug. Alle Fahrzeuginsassen wurden leicht verletzt und in umliegende Krankenhäuser verbracht. Der PKW wurde geborgen und abgeschleppt. Der Sachschaden dürfte sich auf ca. 15.000.- Euro belaufen. Bei der Unfallaufnahme konnte bei der Seat-Fahrerin Atemalkoholgeruch festgestellt werden. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab eine Atemalkoholkonzentration von 1,06 Promille. Eine Blutprobe wurde angeordnet und entnommen. Ein entsprechendes Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet. /pidn

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell