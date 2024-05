POL-KI: 240527.1 Kiel: Schwerverletzter nach Verkehrsunfall

Kiel (ots) - Nachdem es in der Nacht von Donnerstag auf Freitag zu einem Einbruch in das Neue Kieler Rathaus am Stresemannplatz gekommen war, nahm die Polizei Freitagvormittag einen Tatverdächtigen vorläufig fest. Der Mann wurde nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt. Am Freitagmorgen gegen 06:00 Uhr stellte ein Mitarbeiter beim Betreten des Gebäudes eine eingeschlagene Scheibe und ...

