Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Moers - Einbruch in Lebensmittelgeschäft

Polizei sucht Zeugen

Moers (ots)

In der Nacht zum Montag brachen Unbekannte in ein Lebensmittelgeschäft auf der Oderstraße in Moers-Eick ein.

Die Unbekannten verschafften sich durch aufbrechen einer Tür am Hintereingang Zugang zum Ladenlokal.

Aus einem Büro entwendeten sie einen Tresor.

Im Hinterhof des Marktes konnte der geöffnete Tresor aufgefunden werden.

Nach ersten Erkenntnissen war gegen 1.15 Uhr der Alarm am Gebäude ausgelöst worden.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die in der Nacht rund um die Oderstraße / Baudenstraße verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Telefonnummer 02841-171-0 bei der Polizeiwache Süd in Moers zu melden.

/PR (Ref.: 240226-0808)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell