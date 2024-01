Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Schwerverletzter Mopedfahrer

Erfurt (ots)

Mit schwersten Verletzungen musste gestern Nachmittag ein Mopedfahrer in ein Krankenhaus gebracht werden. Zwischen Kühnhausen und Mittelhausen war ein 41-Jähriger mit seinem Transporter nach links auf ein Firmengelände abgebogen. Dabei übersah er im Gegenverkehr einen 33-Jährigen auf seinem Moped und stieß mit ihm zusammen. Neben der Polizei und dem Rettungsdienst, kamen an der Unfallstelle auch die Feuerwehr und ein Gutachter zum Einsatz. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 8.000 Euro. Der Fahrer des Transporters erlitt einen Schock. (JN)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell