POL-KI: 240527.3 Kiel: Polizei kontrollierte Rad- und Autoverkehr

Kiel (ots) - Donnerstagabend führte das Kieler Bezirksrevier zwei Kontrollen im Stadtgebiet durch und stellte zahlreiche Gurt- und Handyverstöße fest. Zwei Fahrer saßen ohne die erforderliche Fahrerlaubnis am Steuer. Die Beamtinnen und Beamten postierten sich zunächst ab 19 Uhr in Höhe des Parkplatzes vor den Holtenauer Hochbrücken in der Prinz-Heinrich-Straße ...

mehr