Ulm - Hauswände besprüht

Am Dienstag verursachte ein Unbekannter in Ulm durch Graffiti Sachschäden.

Zwischen 20 Uhr und 22.15 Uhr war der unbekannte Täter in der Weststadt und in Söflingen unterwegs. Zahlreiche Hauswände beschmierte er mit Sprühfarbe. Betroffen waren Gebäude in der Schlossergasse, Söflinger Straße, Sedanstraße, Königstraße und im Drosselbartweg. Auch ein geparktes Auto beschädigte der Unbekannte durch Farbe in der Königstraße. Die Polizei Ulm hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise unter Tel. 0731/188-3812. Die Höhe des Schadens wird auf rund 10.000 Euro geschätzt.

