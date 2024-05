Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 240528.1 Kiel: Festnahme nach Einbruchdiebstahl in Fahrzeug

Kiel (ots)

Von Sonntag auf Montag kam es zu einem Diebstahl von diversen Gegenständen aus einem Transporter, der in einem Kleingartengelände abgestellt war. Am frühen Montagabend konnte ein Mann vorläufig festgenommen und wegen eines bereits bestehenden Haftbefehles einer Justizvollzugsanstalt zugeführt werden.

Nach Angaben der Geschädigten parkten diese ihren geliehenen Kleintransporter am Sonntag gegen 17:30 Uhr auf dem Parkplatz des Kleingartengeländes Kollhorst ab. Im Fahrzeug hätten sich diverse Elektroartikel befunden. Als die Geschädigten am Montag gegen 15:00 Uhr zu dem Parkplatz zurückgekehrt seien, hätten sie festgestellt, dass die Scheibe der Beifahrertür eingeschlagen und diverse Gegenstände (u.a. ein Mischpult, Laptop, Handy, Generator) aus dem Fahrzeug fehlen würden. Sie verständigten die Polizei. Die Beamtinnen und Beamten fertigten zunächst eine Strafanzeige.

Montagnachmittag stellten die Geschädigten in dem Kleingartengelände eine männliche Person fest, die Teile des Diebesgutes mitführte. Sie verständigten erneut die Polizei. Polizeikräfte des 3. Polizeireviers Kiel trafen den Mann noch in dem Kleingartengelände an. Eine anschließende Durchsuchung seiner Gartenparzelle führte zum Auffinden weiterer Gegenstände, die aus dem Einbruch stammten. Die Kräfte nahmen den 41-Jährigen vorläufig fest und verbrachten ihn aufgrund eines bereits bestehenden Haftbefehls in eine Justizvollzugsanstalt. Er wird sich in einem Verfahren wegen eines besonders schweren Falles des Diebstahls verantworten müssen. Der Tatverdächtige ist den Polizeikräften kein Unbekannter, ob er für weitere ähnlich gelagerte Taten in Frage kommt, müssen die Ermittlungen ergeben.

Stephanie Lage

