POL-PDLD: Landau in der Pfalz - Verkehrskontrolle

Landau in der Pfalz (ots) - Am gestrigen Vormittag wurde ein 39-jähriger Mann gegen 10:00 Uhr mit seinem E-Scooter in Weißenburger Straße in Landau einer Verkehrskontrolle unterzogen, da er zum einen verbotswidrig auf dem Gehweg fuhr und zum anderen kein Versicherungskennzeichen angebracht hatte. Während der Kontrolle gab der 39-Jährige an, dass er lediglich eine Probefahrt machen wollte und keinen ...

