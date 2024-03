Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Verkehrsunfallstatistik der Polizei Lahnstein für das Jahr 2023

Lahnstein (ots)

Allgemeine Entwicklung

Im Jahr 2023 ereigneten sich im Dienstgebiet der Polizeiinspektion Lahnstein 1.152 Verkehrsunfälle. Das ist eine Zunahme von 67 Unfällen (1085 in 2022), welches eine Steigerung um 6,2 % gegenüber dem Vorjahr bedeutet. Somit besteht weiterhin der Trend einer leichten Zunahme seit 2020 (1052 Unfälle), auch gegenüber dem langjährigen Mittel Mittelwert (1117 von 2019-2022).

Bei der örtlichen Betrachtung ist erkennbar, dass der Schwerpunkt der Zunahme außerhalb geschlossener Ortschaften ist.

Die meisten Unfälle finden innerorts statt (867 gegenüber 842 in 2022, Zunahme um 3 %). Außerorts kam es zu einer Steigerung um 17,3 %, (285 Unfälle in 2023 gegenüber 243 in 2022).

Die Zunahme der Unfallzahlen spiegelt sich auch bei der Zahl der Verunglückten wieder. 141 Personen verunglückten in 2023, 127 waren es 2022. Das bedeutet eine Zunahme von 11 %. Allerdings ist die Gesamtzahl der Unfälle mit Personenschäden nur minimal angestiegen (110 gegenüber 108 in 2022).

Nach einem deutlichen Rückgang bei den Schwerverletzten (11 in 2022) liegt der Wert von 2023 mit 26 wieder im Bereich der Vorjahre (21-34 von 2019-2019). Die Zahl der Leichtverletzten ist annähernd gleichgeblieben (113 gegenüber 114 in 2022).

Im Jahr 2023 waren wie im Vorjahr leider wieder zwei Tote durch Verkehrsunfälle zu beklagen.

Risikogruppen nach Alter

Im Bereich der Unfälle mit Kinderbeteiligung (0-14) Jahre kam es zu einer Steigerung der Unfälle; 9 Unfälle in 2022 stehen 12 Unfällen in 2023 gegenüber, eine Zunahme von drei Unfällen. 8 Kinder verunglückten dabei 7 waren es in 2022. Die Kinder stellten mit 50% die Hauptverursacher der Unfälle, 2022 waren es noch 33,3 %:

In der Altersgruppe der jungen Fahrenden (18-24 Jahre) stieg die Anzahl der Unfälle von 172 auf 183, eine Zunahme von 6,4 %. Der Anteil der Hauptverursacher stieg von 111 auf 131, eine Zunahme von 64,5 % auf 71,6 %). Bei 20 Unfällen kam es zu Personenschäden (21 in 2022).

Auch bei den Senioren (über 65 Jahre) kam es zu einer Steigerung der Unfallzahlen. Waren es 2022 noch 273 Unfälle unter Beteiligung von Senioren, kam es 2023 zu 324 Unfällen, eine Zunahme um 18,4 Prozent. Insgesamt verunglückten 24 Senioren. Gegenüber 17 Senioren in 2022 ist das eine Zunahme von 41,2 %. 64,5 % Prozent der Senioren waren Hauptverursacher der Unfälle, 70,7 % waren es 2022.

Risikogruppen nach Art der Verkehrsbeteiligung

Die Verkehrsunfälle unter Beteiligung von Rad- und Pedelecfahrenden stieg von 29 in 2022 auf 38 in 2023, eine Zunahme um 31%. Gleichzeitig stiegen auch die Anzahl der verunglückten Rad-und Pedelecfahrenden von 21 auf 33.

Bei den motorisierten Zweirädern (mit amtl. Kennzeichen) bietet sich ein erfreulicheres Bild. Dort fallen die Zahlen geringfügig. 16 verzeichnete Unfälle gegenüber 17 in 2022, 12 Unfälle gegenüber 13 in 2022. Der Anzahl der Hauptverursacher an den Unfällen sinkt deutlich von 14 auf 9, eine Abnahme um 35,7 %.

Die Unfälle unter Beteiligung von LKW nahm um 17,1 % zu, von 81 Unfällen in 2022 auf 95 in 2023. Dabei stellten die LKW -Fahrer den Großteil der Verursacher der Unfälle mit 78,9 %.

Unfallfluchten

Die Anzahl der Verkehrsunfälle mit Unfallflucht liegt auf dem ungefähren Niveau des Vorjahres. 263 Unfallfluchten wurden bekannt, 2022 waren es 272. Die Aufklärungsquote liegt mit 40,7 % wieder etwas höher (37,9% in 2022) und somit im Bereich des langjährigen Mittels (41,2%).

Unfallursachen

Unfälle mit der Ursache Abstand stellen mit 45,2 % den größten Anteil dar. Fehler beim Abbiegen, Wenden oder Rückwärtsfahren sind ein weiterer Schwerpunkt mit 19,8 % Anteil bei den Verkehrsunfällen. Geschwindigkeit als Ursache ist bei 5,3 % der Unfälle verzeichnet, Vorfahrt mit 7,7% Bei 10 Unfällen war die Ursache Einwirkung durch berauschende Mittel gegenüber 12 im Vorjahr. Insgesamt sind bei den Ursachen keine größeren Veränderungen gegenüber den Vorjahren festzustellen.

Gesamtbetrachtung

Die Unfallzahlen sind in fast allen Bereichen leicht gestiegen. Allerdings war 2022 der Tiefpunkt der langjährigen Betrachtung der Unfallzahlen von 2019 -2023. Die Polizei Lahnstein liegt damit in einem landesweiten Trend und wird ihre Präventionsmaßnahmen entsprechend anpassen.

