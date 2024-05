Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 240528.2 Kiel: Geschädigte nach versuchter Straßenverkehrsgefährdung gesucht

Kiel (ots)

Im Stadtteil Holtenau, Höhe des Flughafens, kam es am Mittwoch zu einer versuchten Straßenverkehrsgefährdung durch einen 31-jährigen Mann. Die Polizei sucht die geschädigte Radfahrerin und den geschädigten Radfahrer.

Nach Angaben eines 44-jährigen Zeugen habe der Tatverdächtige am Mittwoch, 15.05.24, gegen 15:30 Uhr versucht zwei Radfahrende in der Straße Schusterkrug in Fahrtrichtung Prieser Strand vom Fahrrad zu schubsen. Zuvor sei er den beiden auf dem Radweg entgegengelaufen und habe zielstrebig auf sie zugesteuert. Nur durch das reflexartige Ausweichen der Geschädigten sei ein Zusammenstoß verhindert worden. Sie haben laut Aussage des Zeugen ihre Fahrt daraufhin fortgeführt. Der Tatverdächtige beleidigte im Anschluss vor Ort den Zeugen, nachdem dieser ihn auf sein Verhalten ansprach. Der Mann ergriff daraufhin eine Holzlatte, die sich auf einem angrenzenden Grundstück befand und führte gezielte Schlagbewegungen in Richtung des Zeugen aus, ohne den Zeugen zu treffen. Dann entfernte er sich in Richtung Boelckstraße. Die Beamtinnen und Beamten trafen den Tatverdächtigen vor Ort an. Er muss sich in einem Strafverfahren wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung und versuchter Straßenverkehrsgefährdung verantworten.

Die Polizei sucht nun die besagten Radfahrenden. Diese werden gebeten sich unter der Telefonnummer 160-1172 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Da der Mann am vergangenen Wochenende erneut ein auffälliges Verhalten zeigte, stellten Polizeikräfte dem Mann einem Arzt vor, der ihn im Anschluss in eine Fachklinik einwies.

Stephanie Lage

