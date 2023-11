Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Beschädigung eines Enforcement Trailers (Anhängerblitzer) der VGV Ramstein-Miesenbach

Steinwenden (ots)

In den frühen Morgenstunden des 7. November beschädigte eine männliche Person den Anhängerblitzer der Stadt Ramstein-Miesenbach in der Moorstraße mit einer lila Farbe aus einer Sprühdose. Der Täter konnte noch am gleichen Tag identifiziert und in Tatortnähe festgenommen werden. Bei der anschließenden Durchsuchung seiner Wohnung konnten neben umfassendem Beweismaterial zur eigentlichen Tat noch weitere strafrechtlich relevante Gegenstände sichergestellt werden.|pilan

