POL-KI: 240603.1 Kiel: Zeugen nach diversen Bränden in Friedrichsort gesucht

Kiel (ots) - Heute Vormittag erfuhr die Polizei von einer angeblichen Bedrohung in einer Schule im Stadtteil Wik. Ein Schüler hatte in einem Chat Bedrohungen gegen einen Lehrer ausgesprochen, die zunächst ernst genommen wurden. Diverse Einsatzkräfte des 1. Polizeireviers suchten daraufhin die Schule auf und trafen den besagten Schüler im Unterricht an. Der ...

mehr