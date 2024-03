Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Renault Clio zerkratzt

Apolda (ots)

In der Auenstraße in Apolda wurde am 05.03.2024 ein dunkelgrauer Renault Clio zerkratzt. Das Fahrzeug war dort in einer Parklücke am Fahrbahnrand in der Zeit von ca. 8:00 Uhr bis 14:30 Uhr abgestellt. Als der 36-jährige Besitzer zu seinem Auto zurückkehrte stellte er fest, dass der hintere linke Kotflügel mutwillig zerkratzt wurde. Zeugen, die etwas beobachtet haben, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion in Apolda zu melden. (Tel.: 03644/541-0)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell