LPI-J: Mutwillig mehrere Fahrzeuge beschädigt

Saale-Holzland-Kreis (ots) - Hermsdorf: Wie ein Zeuge am Montagmorgen feststellte, hatten sich Unbekannte am Bauhof der Stadt zu schaffen gemacht. Zwischen Freitagmittag und Montagmorgen überstiegen der oder die Täter die Umzäunung des Geländes am Bahnhof und versuchten in der Folge mit einem Werkzeug gewaltsam in die Lagerhalle zu gelangen. Augenscheinlich scheiterten die Unbekannten jedoch sowohl an der Fenstervergitterung als auch an der massiven Tür. Während der ...

mehr