Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 240604.2 Kiel: Anstieg von Fahrraddiebstählen aus Kellern

Kiel (ots)

Die Polizei beobachtet aktuell einen Anstieg von Fahrraddiebstählen aus Kellerräumen in Mehrfamilienhäusern. Vor allem das Westufer ist betroffen.

Im Zeitraum Januar bis Mai zeigten insgesamt 616* Personen den Diebstahl ihres Fahrrads an. 169* dieser Diebstähle fanden jedoch nicht auf offener Straße, sondern in vermeintlich sicheren Kellerräumen statt. Schwerpunkt der Diebstähle ist das Westufer, hier vor allem die Bereiche rund um den Schrevenpark und entlang der Holtenauer Straße. Andere häufig betroffene Bereiche liegen rund um den Vinetaplatz und in Hassee.

Da die Räder in den Kellerräumen oftmals nicht abgeschlossen waren, gibt die Polizei Tipps zur Verhinderung der Diebstähle. Genau wie "draußen" sollte stets darauf geachtet werden, das Rad mit hochwertigen Schlössern zu sichern. Fahrräder sollten nicht nur verschlossen, sondern nach Möglichkeit an festen Gegenständen angeschlossen werden. Zugänge zu Kellerräumen sollten verschlossen und damit nur Berechtigten zugänglich sein. Auch Hauseingangstüren sollten geschlossen sein.

Sollte es zu einem Diebstahl kommen, helfen individuelle Merkmale eines Fahrrads ungemein bei der Strafverfolgung. Dazu gehört natürlich an erster Stelle die Rahmennummer. Aber auch Fotos von Anbauteilen, Aufklebern auffälligen Kratzern oder Beschädigungen sorgen für höheren Wiedererkennungswert und somit einfachere Zuordnung von sichergestellten Fahrrädern.

Sollten verdächtige Personen in Mehrfamilienhäusern beziehungsweise Kellerräumen oder im Umfeld von Fahrrädern bemerkt werden, sollte umgehend die Polizei über 110 informiert werden.

*Die genannten Zahlen entstammen nicht der Polizeilichen Kriminalstatistik (PKS), sondern dem Vorgangsbearbeitungssystem. Diese sind nicht qualitätsgeprüft und unterliegen daher möglicherweise noch Schwankungen. Sie sind somit nicht mit der PKS vergleichbar.

Matthias Arends

Original-Content von: Polizeidirektion Kiel, übermittelt durch news aktuell