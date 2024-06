Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 240605.4 Laboe: Information zum Polizeieinsatz auf Fahrgastschiff

Laboe (ots)

In einigen sozialen Netzwerken verbreitet sich aktuell das Gerücht, es habe gestern in Laboe eine Bedrohungslage unter Einsatz eines Messers auf einer Fördefähre gegeben. Dem ist nicht so.

An Bord befand sich ein Mann, der sich offenbar das Leben nehmen wollte. Zu einer konkreten Gefährdung von Passagieren, Besatzungsmitgliedern oder eingesetzten Polizeibeamten kam es nicht. Als das Schiff gegen 16:10 Uhr in Laboe anlegte, verließen sämtliche Passagiere das Boot ohne Komplikationen. In einem geeigneten Moment wurde der Mann im Anschluss überwältigt. Verletzt wurde niemand. Es kam zu keinen strafbaren Handlungen. Eine hinzugezogene Amtsärztin wies den 40-Jährigen in eine Fachklinik ein.

Wir fordern dazu auf, Gerüchte über eine Bedrohungslage nicht weiter zu verbreiten und bitten darum, bei Entdecken derartiger Postings, Videos oder Bilder auf diese Meldung zu verweisen.

Matthias Arends

Original-Content von: Polizeidirektion Kiel, übermittelt durch news aktuell