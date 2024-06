POL-KI: 240613.2 Kreis Plön: Verkehrskontrollen im Kreis Plön - Einladung an Medienvertreter

Kiel (ots) - Ein siebenjähriges Mädchen berichtete ihren Eltern, dass sie am Mittwochmittag in der Nähe der Kindertagesstätte zwischen der Hangstraße und der Elbinger Straße von einem ihr unbekannten Mann aus einem weißen Transporter heraus angesprochen worden sei. Die Polizei gibt Tipps und Verhaltenshinweise. Am 12.06.24 gegen 12:10 Uhr sei der Mann nach ...

mehr