LPI-GTH: Drei verletzte Personen

Wutha-Farnroda (Wartburgkreis) (ots) - Ein 59-jähriger Fahrradfahrer befuhr heute Morgen den Gehweg auf der Ruhlaer Straße in Richtung Gothaer Straße. An einer Einmündung kam er offenbar an einer Bordsteinkante ins Rutschen, stürzte auf die Straße und kollidierte dabei mit einem VW, welcher von einem 60-Jährigen gefahren wurde. Der Radfahrer wurde dabei lebensbedrohlich verletzt und kam in ein Krankenhaus. (jd) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

