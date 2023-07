Polizei Warendorf

POL-WAF: Beckum. Fußgängerin bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Warendorf (ots)

Am 29.07.2023, gegen 09:45 Uhr, kam es auf der Straße Am Lippbach in Beckum zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine 87-jährige Fußgängerin aus Beckum schwer verletzt wurde. Zur Unfallzeit fuhr ein 40-jähiger Beckumer mit seinem Pkw rückwärts aus einer Einfahrt heraus und stieß dabei mit der Fußgängerin, die sich auf dem Gehweg befand, zusammen. Nach notärztlicher Erstversorgung am Unfallort wurde die 87-jährige Beckumerin mit einem Rettungswagen zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

