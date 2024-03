POL-MS: Nächster Zugriff der Gemeinsamen Ermittlungsgruppe Rauschgift in Münster - 33.000 Euro Bargeld und ein Kilogramm Cannabis beschlagnahmt

Münster (ots) - Am Mittwochmorgen (21.03., 11:16 Uhr) ist ein 26-jähriger Mann nach einem Unfall mit einem anderen Auto an der Einmündung Von-Esmarch-Straße / Appelbreistiege geflüchtet und anschließend von der Polizei gestellt worden. Ersten Ermittlungen zufolge fuhr der 26-jährige Münsteraner den Enschedeweg in Richtung Von-Esmarch-Straße und bog mit seinem ...

mehr