Polizei Münster

POL-MS: Schwerpunktkontrollen in Coerde - Polizei und Kommunaler Ordnungsdienst gemeinsam im Einsatz

Münster (ots)

Die Polizei Münster und der Kommunale Ordnungsdienst (KOD) haben am Montagnachmittag (18.03.) gemeinsame Schwerpunktkontrollen im Stadtteil Coerde durchgeführt.

Die Einsatzkräfte führten sowohl Personen- als auch Verkehrskontrollen durch. Insgesamt stellten sie zwei Verstöße gegen das Pflichtversicherungsgesetz, drei Handyverstöße, drei sonstige Verstöße und einen Gurtverstoß fest.

Bei der Verkehrskontrolle eines 20-Jährigen an der Königsberger Straße bemerkten die Beamten, dass dieser nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Da der 20-jährige Bulgare sich nur für einen Besuch in Deutschland befindet und keinen festen Wohnsitz hat, wurde er für die Zahlung einer Sicherheitsleistung zur Polizeiwache gebracht. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft wurde er von der Wache entlassen. Die eingesetzten Kräfte kontrollierten am Montag 45 Personen. Der KOD war ebenfalls im Einsatz. Insgesamt stellten die Kräfte des KOD 18 Verkehrsordnungswidrigkeiten und zwei Vermüllungen fest.

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell