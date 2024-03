Polizei Münster

POL-MS: Verbotenes Rennen durch das Ruhrgebiet - Polizei stoppt 27- und 31-jährige Motorradfahrer

Münster/ Bottrop/ Oberhausen (ots)

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch (19.03., 23:56 Uhr) haben Polizisten einen 27- und einen 31-jährigen Motorradfahrer gestoppt, nachdem diese mit überhöhter Geschwindigkeit über diverse Straßen und Autobahnen im Ruhrgebiet gerast sind und dabei mehrere rote Ampeln missachtet haben. Den Beamten fielen die zwei Motorradfahrer an der Kreuzung Gladbecker Straße/ Prosperstraße in Bottrop auf, weil diese nebeneinander mit stark überhöhter Geschwindigkeit in Richtung Norden fuhren und eine rote Ampel ignorierten. Nachdem sie die Anhaltezeichen der Polizisten missachtet hatten, nahm die Streifenwagenbesatzung die Verfolgung auf. Im Verlauf der Fahrt wendeten die Motorräder, fuhren die B 224 zurück, missachteten erneut die Geschwindigkeitsbegrenzung sowie diverse rote Ampeln und trennten sich auf Höhe der Anschlussstelle zur A 42. Der 31-Jährige setzte seine gefährliche Flucht auf der A 42 fort. Der 27-Jährige befuhr zunächst weiter die Bundesstraße, wechselte später unter anderem auf die A 42, die A 59 und die B 223. Im Stadtgebiet in Essen betrug seine gefahrene Geschwindigkeit teilweise über 100 km/h bei erlaubten 30 km/h. An der Tramhaltestelle "Oberhausen OLGA-Park" brachten die Polizisten den 27-jährigen Motorradfahrer dann zum Stehen. Einsatzkräfte des Polizeipräsidiums Essen fanden wenig später auch den 31-Jährigen nach einem Zeugenhinweis auf der Ladefläche eines parkenden Lkw. Bei einer Überprüfung stellte sich heraus, dass beide Fahrer keine Fahrerlaubnis für die Motorräder besitzen. Die Beamten stellten die Fahrzeuge und Führerscheine sicher. Beide Fahrer erwartet nun ein Strafverfahren. Der 31-Jährige wurde zudem vorläufig festgenommen.

