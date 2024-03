Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Unbekannte brechen in Container auf Schulgelände ein und legen anschließend Feuer: Zeugen in Waldau gesucht

Kassel (ots)

Kassel-Waldau:

Zwei bislang unbekannte Täter sind in der Nacht zum gestrigen Montag in einen Container auf einem Schulgelände in der Kasseler Stegerwaldstraße eingebrochen und haben mehrere Ventilatoren, eine Klimaanlage, eine Videokamera und einen Raumentfeuchter erbeutet. Anschließend legten sie ein Feuer in dem Container, mutmaßlich um damit ihre Spuren zu verwischen. Die Polizei bittet um Hinweise auf die Täter, die von einer Zeugin beobachtet worden waren. Es soll sich um zwei ca. 1,70 Meter große und schlanke Männer gehandelt haben, die mit einem grau/silbernen Pkw Kombi unterwegs waren.

Wie die aufnehmende Streife des Polizeireviers Ost berichtet, wurde der Container von den Schülern als Projekt zum Anbau von Gemüse genutzt, weshalb er mit neuwertiger Technik ausgestattet war. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen verschafften sich die Täter mit unbekanntem Werkzeug gewaltsam Zutritt zu dem Container. Nachdem sie die Beute in ihren Pkw geladen hatten, legten sie ein Feuer in dem Container, das sich glücklicherweise nicht zu einem Vollbrand entwickelte, sondern den Spuren nach von selbst ausging. Dennoch entstanden durch das Feuer und den Einbruch Sachschäden von rund 2.000 Euro. Die Tatzeit kann aufgrund der Zeugin, die die mutmaßlichen Täter und ihr Auto neben dem Container gesehen hatte, auf etwa 4 Uhr bestimmt werden. Sie hatte ihrer Beobachtung in der Nacht zunächst keine Bedeutung beigemessen und erst am Montagmorgen von dem Einbruch erfahren.

Die Beamten der Regionalen Ermittlungsgruppe der Kasseler Polizei bitten weitere Zeugen, die Hinweise auf die Täter oder ihr genutztes Auto geben können, sich unter Tel. 0561-9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen zu melden.

