POL-SO: Warstein - leicht verletzter nach Verkehrsunfall

Lippstadt (ots) - In der vergangenen Nacht drangen bislang unbekannte Täter gegen 03:00 Uhr, in einen Supermarkt in der Otto-Hahn-Straße ein. Die Einbrecher schlugen zunächst eine Scheibe der im Supermarkt befindlichen Bäckerei ein, um in das Gebäude zu gelangen. Anschließend entwendeten die Täter offenbar gezielt eine große Menge an Tabakwaren aus dem Kassenbereich und flüchteten mit ihrer Tatbeute in unbekannte Richtung. Anhand der Videoaufzeichnungen handelt es ...

mehr